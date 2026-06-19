Bild: Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на удары Израиля по Ливану

Иранская революционная гвардия (КСИР) предупредила суда об опасности приближения к Ормузскому проливу. По информации немецкого издания Bild, в районе пролива прозвучали предупредительные выстрелы, а по радио корабли получили команду «Не приближаться».

При этом иранская администрация Персидского залива заявила, что проход судов остается возможным, но только после подачи предварительной заявки и при выполнении всех условий.

«Иранская революционная гвардия якобы призвала все суда по радио не приближаться к Ормузскому проливу», - сообщает Bild.

Действия Тегерана стали ответом на израильские авиаудары по позициям «Хезболлы» в Ливане. В результате атак, по данным ливанских властей, погибли десятки человек. Эти удары произошли вскоре после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который предусматривал открытие пролива.

Переговоры между США и Ираном в Швейцарии, запланированные на 19 июня, перенесли на неопределенный срок.