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Der Spiegel: раскол немцев проходит по бывшей линии границы ФРГ и ГДР

Согласно опросу в 2025 году 41% респондентов в Восточной Германии высказались за сокращение военной поддержки Украины, а в Западной Германии такую точку зрения разделяют лишь 24%.
Андрей Юдин 21-06-2026 09:22
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Немецкое общество в Германии разделено по бывшей внутренней границе ГДР и ФРГ. Причиной раскола разное отношение к Великой Отечественной войне и конфликту на Украине, сообщает немецкий журнал Spiegel. Этот раздор имеет под собой исторические причины.

«Шрамы той войны, начавшейся 85 лет назад, до сих пор живы в памяти немцев. И на земле», - говорится в материале.

Издание отмечает, что разногласия жителей страны видны и в дебатах о поставках оружия на Украину. В рамках прошлогоднего опроса 41% респондентов в землях бывшей ГДР высказывались за сокращение военной поддержки Украины, тогда как в Западной Германии таких было всего 24%.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил с заявлением о лишении украинцев в Германии выплат пособий по безработице. Он также добавил, что необходимо увеличить число депортаций и добровольных отъездов, чтобы значительно сократить расходы. Кроме того, в Берлине прошла антивоенная акция к 85-й годовщине нападения Германии на СССР. На ней участники призвали возобновить диалог с Россией. Демонстранты шли с плакатами «Наша страна желает мира», «Против агрессивной политики в отношении России».

#в стране и мире #Украина #Германия #раскол #Немцы
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