В Берлине прошла антивоенная акция к 85-й годовщине нападения Германии на СССР

В Берлина состоялась антивоенная демонстрация, посвященная 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР. Об этом сообщило посольство России в Германии.

Участники акции призвали возобновить диалог с Россией. Демонстранты шли с плакатами «Наша страна желает мира», «Против агрессивной политики в отношении России». Также они потребовали, что местные власти признали геноцид против советского народа в годы Великой Отечественной войны и выступили против исторического реваншизма.

У Бранденбургских ворот выступили политики и деятели культуры, после чего участники акции прошли колонной к советскому мемориалу в берлинском парке Тиргартен. Там они возложили цветы, чтобы почтить память погибших во время Второй мировой войны. Отмечается, что мероприятие по гражданской инициативе посетили полторы тысячи участников.

В памятной церемонии приняли участие Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, временный поверенный в делах Посольства Республики Беларусь в ФРГ Игорь Шолодонов, атташе по вопросам обороны полковник Андрей Андреев, сотрудники российской дипмиссии, в том числе отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества, а также многочисленные неравнодушные граждане Германии.

Ранее немецкое издание Der Spiegel выпустило статью «Похороненная вина», посвященную 85-летию нападения фашистов на СССР. Авторы напомнили о преступлениях Вермахта, а также о количестве жертв Великой Отечественной войны со стороны СССР, которое составило около 27 миллионов человек.