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Премьер Баварии выступил за лишение украинцев пособий по безработице

Зедер также выступил за усиление депортации мигрантов.
Глеб Владовский 21-06-2026 04:46
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON Globallookpress

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил с призывом лишить украинцев в Германии выплат пособий по безработице(Bürgergeld). Об этом сообщил aif.ru.

«Необходимо обдумать, как сократить субсидии, чтобы обеспечить финансирование (налоговой реформы - Прим. ред.)... Изменение законодательной базы теперь должно быть организовано таким образом, чтобы украинцы больше не получали финансирование за счет Bürgergeld», - сказал политик в интервью Bild.

Зедер также отметил, что необходимо увеличить число депортаций и добровольных отъездов, чтобы таким образом значительно сократить расходы. По данным портала Nius, в 2025 году траты на пособия по безработице составили около 46,6 млрд евро.

Ранее испанская газета Pais сообщала, что в Европейский союз активизировал поиск стран для размещения центров депортации мигрантов.

#в стране и мире #Германия #Бавария #Украинцы #пособие по безработице
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