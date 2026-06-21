Премьер Баварии выступил за лишение украинцев пособий по безработице

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил с призывом лишить украинцев в Германии выплат пособий по безработице(Bürgergeld). Об этом сообщил aif.ru.

«Необходимо обдумать, как сократить субсидии, чтобы обеспечить финансирование (налоговой реформы - Прим. ред.)... Изменение законодательной базы теперь должно быть организовано таким образом, чтобы украинцы больше не получали финансирование за счет Bürgergeld», - сказал политик в интервью Bild.

Зедер также отметил, что необходимо увеличить число депортаций и добровольных отъездов, чтобы таким образом значительно сократить расходы. По данным портала Nius, в 2025 году траты на пособия по безработице составили около 46,6 млрд евро.

Ранее испанская газета Pais сообщала, что в Европейский союз активизировал поиск стран для размещения центров депортации мигрантов.