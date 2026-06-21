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На Крымской набережной зажгли 1418 свечей в ходе акции «Линия памяти»

Свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны будут гореть на протяжении всего 22 июня.
Виктория Бокий 21-06-2026 23:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Москве проходит акция «Линия памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. На Крымской набережной в парке искусств «Музеон» москвичи и гости столицы зажгут сегодня 1 418 свечей – ровно столько дней шла Великая Отечественная война. Акцию открыл руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

«Сегодня в двенадцатый раз мы проводим две патриотические акции – "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь". Эти акции уже стали традициями для нашего города. Каждая семья, которая приходит, находит свою дату памяти, которая ассоциируется с событиями, произошедшими в Великую Отечественную войну, и ставит одну из свеч», - заявил Фурсин.

Глава департамента культуры Москвы подчеркнул, что линия из свеч в километр напоминает о тех событиях, которые происходили в нашей стране и по всему миру.

«"Линия памяти" - это не просто свечи, это перенос нас в то время, с которым столкнулся наш народ. С 2022-го года в этой акции участвуют еще и участники специальной военной операции. Фактически это соединение защитников Отечества, времен Великой Отечественной войны и СВО», - подчеркнул министр Правительства Москвы.

Интерес к патриотическим акциям растет с каждым годом. В прошлом году в этот день в них поучаствовали 30 тысяч человек.

Свечи в память о погибших будут гореть на протяжении всего 22 июня. Первая свеча «Линии памяти» традиционно зажигается от частицы Вечного огня на Поклонной горе.

Ранее в Ростове-на-Дону уже начали зажигать свечи. Из них выложили образ памятника героям-артиллеристам батареи Сергея Оганова и Сергея Вавилова.

Напомним, акция «Свеча памяти» в этом году пройдет в 60 странах мира. Памятный огонь зажгут не только по всей России, но и в странах СНГ, Африки, Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

#Москва #день памяти и скорби #22 июня #Великая Отечественная война #свечи #линия памяти
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