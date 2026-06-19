МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ко Дню памяти и скорби в 60 странах мира пройдет акция «Свеча памяти»

Мероприятие проводится уже 18-й год подряд.
Тимур Юсупов 19-06-2026 17:56
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве рассказали о проектах, посвященных подготовке к Дню памяти и скорби. На пресс-конференции участники обсудили предстоящие мероприятия, приуроченные к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Одна из таких акций - «Свеча памяти». 18-й год подряд по всей стране россияне зажигают свечи в память о своих героях.

«В этом году мы подготовили более двух тысяч мест, где можно будет вместе с нами зажечь свечи памяти как в России, так и на территории других государств. Для того, чтобы посмотреть эти места, найти их, можно обратиться к сайтам местных администраций или к отделениям «Волонтеров Победы», - рассказала заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В этом году 60 стран подтвердили свое участие в акции «Свеча памяти». Памятный огонь зажгут в странах СНГ, Африки, Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что Мамаев курган и Брестскую крепость хотят включить в список ЮНЕСКО. Меморандум по отдельным вопросам формирования списка Всемирного наследия подписали между министерствами культуры России и Белоруссии.

#в стране и мире #день памяти и скорби #великая отечственная #памятные мероприятия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 