Ко Дню памяти и скорби в 60 странах мира пройдет акция «Свеча памяти»

В Москве рассказали о проектах, посвященных подготовке к Дню памяти и скорби. На пресс-конференции участники обсудили предстоящие мероприятия, приуроченные к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Одна из таких акций - «Свеча памяти». 18-й год подряд по всей стране россияне зажигают свечи в память о своих героях.

«В этом году мы подготовили более двух тысяч мест, где можно будет вместе с нами зажечь свечи памяти как в России, так и на территории других государств. Для того, чтобы посмотреть эти места, найти их, можно обратиться к сайтам местных администраций или к отделениям «Волонтеров Победы», - рассказала заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В этом году 60 стран подтвердили свое участие в акции «Свеча памяти». Памятный огонь зажгут в странах СНГ, Африки, Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что Мамаев курган и Брестскую крепость хотят включить в список ЮНЕСКО. Меморандум по отдельным вопросам формирования списка Всемирного наследия подписали между министерствами культуры России и Белоруссии.