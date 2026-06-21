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Акции в честь Дня памяти и скорби начались на Камчатке

Они прошли в 4:00 по местному времени.
Тимур Юсупов 21-06-2026 22:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Камчатке стартовала общероссийская мемориальная акция «Свеча памяти», посвященная трагической дате - годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. В 4:00 по местному времени, в Парке Победы неравнодушные граждане нашей страны вместе с волонтерами зажгли «Огненные картины войны», дабы отдать дань уважения десяткам миллионам, 85 лет назад погибших и пострадавших от рук фашистских захватчиков.

Акция «Свеча памяти» проводится уже 18-й раз. Сегодня она объединяет миллионы людей со всех уголков России, благодарных предкам за их великий подвиг. В память о них на памятном мероприятии была объявлена минута молчания.

«Камчатка одной из первых в стране проводит эту акцию. Макет будущей огненной картины сначала был нарисован на асфальте, затем мы начали расставлять лампадки, а уже ночью зажигать в них свечи. К этой работе мы приступили в 11 часов вечера предыдущего дня. Над картиной трудились около 40 волонтеров, она состоит из восьми тысяч свечей. В этом году огненная картина представляет собой изображение карты России и слова «Помним» в середине», - рассказал руководитель Камчатского регионального отделения «Волонтеров Победы» Антон Ковалев.

После зажжения памятной картины, участники акции возложили к мемориалу в честь погибших на Великой Отечественной войне камчатцев горящие лампады. Вклад жителей региона в общую Победу не ограничивался участием в боевых действиях - в тылу самоотверженно трудились около 87 тысяч выходцев с Камчатки. Они обеспечивали фронт продовольствием, изготавливали теплую амуницию для бойцов, а также принимали активное участие в сборе средств на нужды Красной Армии.

В этом году, как в России, так и на территории других государств, было подготовлено более 2 000 мест, где можно будет зажечь свечи памяти. Акция ко Дню памяти и скорби затронет 60 стран мира.

#в стране и мире #день памяти и скорби #Великая Отечественная война #Камчатка #«Свеча памяти»
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