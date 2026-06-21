В Ростве-на-Дону выложили из свечей образ памятника героям-артиллеристам

В Ростове-на-Дону выложили из свечей образ памятника героям-артиллеристам батареи Сергея Оганова и Сергея Вавилова. Акция прошла в рамках Дня памяти и скорби, приуроченного к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

В ноябре 1941 года у кургана Бербер-Оба в окрестностях донской столицы 24 артиллериста встали против 50 вражеских танков. Два дня, 17 и 18 ноября, батарея отражала яростные атаки, подбив 22 машины. Оганов лично уничтожил три танка, но погиб от осколка.

После этого Вавилов принял командование и продолжал стрелять до последнего снаряда, пока не пал смертью героя. Все бойцы батареи выполнили приказ ценой собственных жизней - враг не прошел. Оба командира посмертно удостоены звания Героев Советского Союза.

В память о героях свечи зажгли студенты Донского государственного технического университета, участники ростовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», партия «Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России».

Ранее Южно-Сахалинск одним из первых в стране зажег свечи в День Памяти и скорби. Акцию начали с минуты молчания, после чего все желающие взяли зажженные лампады и выложили из них слово «Помним» у вечного огня.