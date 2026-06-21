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В Ростве-на-Дону выложили из свечей образ памятника героям-артиллеристам

В ноябре 1941 года у кургана Бербер-Оба в окрестностях донской столицы 24 артиллериста встали против 50 вражеских танков, два дня отражая атаки ценой жизней.
Вероника Левшина 21-06-2026 22:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Ростове-на-Дону выложили из свечей образ памятника героям-артиллеристам батареи Сергея Оганова и Сергея Вавилова. Акция прошла в рамках Дня памяти и скорби, приуроченного к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

В ноябре 1941 года у кургана Бербер-Оба в окрестностях донской столицы 24 артиллериста встали против 50 вражеских танков. Два дня, 17 и 18 ноября, батарея отражала яростные атаки, подбив 22 машины. Оганов лично уничтожил три танка, но погиб от осколка.

После этого Вавилов принял командование и продолжал стрелять до последнего снаряда, пока не пал смертью героя. Все бойцы батареи выполнили приказ ценой собственных жизней - враг не прошел. Оба командира посмертно удостоены звания Героев Советского Союза.

В память о героях свечи зажгли студенты Донского государственного технического университета, участники ростовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», партия «Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России».

Ранее Южно-Сахалинск одним из первых в стране зажег свечи в День Памяти и скорби. Акцию начали с минуты молчания, после чего все желающие взяли зажженные лампады и выложили из них слово «Помним» у вечного огня.

#в стране и мире #день памяти и скорби #Ростов-на-Дону #артиллеристы #акция #«Свеча памяти» #герои советского союза
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