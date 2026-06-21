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Tasnim: Иран покинул переговоры с США после угроз Трампа

В своем заявлении американский лидер предупредил Тегеран об уничтожении государства в случае закрытия Ормузского пролива.
Вероника Левшина 21-06-2026 20:19
© Фото: Sascha Steinach, via www.imago-i, www.imago-images.de, Global Look Press

Иранская делегация покинула переговоры с Соединенными Штатами в Бюргенштоке, Швейцария. Об этом сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на близкие к переговорной группе источники.

Такое решение принято из-за заявлений президента США, где он угрожал Ирану уничтожением в случае закрытия Ормузского пролива.

«Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», - цитирует агентство источник.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска из Южного Ливана. По его словам, ЦАХАЛ будет оставаться там столько, «сколько потребуется для защиты северных населенных пунктов Израиля».

Ранее агентство Reuters сообщило о завершении первого раунда технических переговоров между США и Ираном. Главная цель встречи - обеспечение полного выполнения всеми сторонами временного соглашения о прекращении войны. Речь идет об ударах по Ливану и закрытии Ормузского пролива.

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