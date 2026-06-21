Tasnim: Иран покинул переговоры с США после угроз Трампа

Иранская делегация покинула переговоры с Соединенными Штатами в Бюргенштоке, Швейцария. Об этом сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на близкие к переговорной группе источники.

Такое решение принято из-за заявлений президента США, где он угрожал Ирану уничтожением в случае закрытия Ормузского пролива.

«Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», - цитирует агентство источник.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска из Южного Ливана. По его словам, ЦАХАЛ будет оставаться там столько, «сколько потребуется для защиты северных населенных пунктов Израиля».

Ранее агентство Reuters сообщило о завершении первого раунда технических переговоров между США и Ираном. Главная цель встречи - обеспечение полного выполнения всеми сторонами временного соглашения о прекращении войны. Речь идет об ударах по Ливану и закрытии Ормузского пролива.