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Reuters: США и Иран завершили первый раунд переговоров в Швейцарии

Встреча прошла в закрытом режиме в Бюргенштоке при посредничестве Пакистана и Катара.
Вероника Левшина 21-06-2026 18:56
© Фото: Maik Meyer, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соединенные Штаты и Иран закончили первый раунд технических переговоров в Бюргенштоке. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на близкий к группе переговорщиков источник.

«Первый раунд переговоров с США в Швейцарии завершился», - пишет агентство.

Встреча проводилась в закрытом режиме при посредничестве Пакистана и Катара. Иранскую делегацию возглавили спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Во главе американской делегации находится вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее Al Jazeera сообщила о начале переговоров. Главной целью является обеспечение полного выполнения всеми сторонами временного соглашения о прекращении войны.

#сша #Иран #переговоры #Швейцария #раунд
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