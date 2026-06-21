Reuters: США и Иран завершили первый раунд переговоров в Швейцарии

Соединенные Штаты и Иран закончили первый раунд технических переговоров в Бюргенштоке. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на близкий к группе переговорщиков источник.

«Первый раунд переговоров с США в Швейцарии завершился», - пишет агентство.

Встреча проводилась в закрытом режиме при посредничестве Пакистана и Катара. Иранскую делегацию возглавили спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Во главе американской делегации находится вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее Al Jazeera сообщила о начале переговоров. Главной целью является обеспечение полного выполнения всеми сторонами временного соглашения о прекращении войны.