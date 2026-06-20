NYT: разведка США допустила, что Израиль продолжит бить по Ливану

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху может продолжить вести боевые действия против «Хезболлы», несмотря на пункт о прекращении боевых действий в Ливане в меморандуме США и Ирана. Об этом сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники в американской разведке.

«На Нетаньяху оказывается сильное внутреннее давление, требующее продолжения операций против продолжающихся нападений "Хезболлы" на север Израиля», - говорится в материале.

Отмечается, что шиитскую организацию, которую финансирует Тегеран, рассматривают как угрозу. Кроме того, подписанный США и Ираном меморандум вызвал недовольство в Израиле. Поэтому наземная операция ЦАХАЛ против «Хезболлы» может продолжиться, даже если она помешает переговорам между Ираном и Соединенными Штатами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен следить за здравым умом Нетаньяху.