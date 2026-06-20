МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: разведка США допустила, что Израиль продолжит бить по Ливану

По данным американских спецслужб, в Израиле недовольны условиями подписанного США и Ираном меморандума.
Глеб Владовский 20-06-2026 04:48
© Фото: Israel Defense Forces XinHua Globallookpress

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху может продолжить вести боевые действия против «Хезболлы», несмотря на пункт о прекращении боевых действий в Ливане в меморандуме США и Ирана. Об этом сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники в американской разведке.

«На Нетаньяху оказывается сильное внутреннее давление, требующее продолжения операций против продолжающихся нападений "Хезболлы" на север Израиля», - говорится в материале.

Отмечается, что шиитскую организацию, которую финансирует Тегеран, рассматривают как угрозу. Кроме того, подписанный США и Ираном меморандум вызвал недовольство в Израиле. Поэтому наземная операция ЦАХАЛ против «Хезболлы» может продолжиться, даже если она помешает переговорам между Ираном и Соединенными Штатами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен следить за здравым умом Нетаньяху.

#в стране и мире #сша #Израиль #Биньямин Нетаньяху #Хезболла #ливан #меморандум
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 