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Иран объявил о закрытии Ормузского пролива

Отмечается, что это первый шаг в ответ на нарушение договора с США.
Вероника Левшина 20-06-2026 16:38
© Фото: Wen Xinnian, XinHua, Global Look Press

Иран закрывает Ормузский пролив. Такое решение принято из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщил главный штаб ВС Ирана.

Отмечается, что это первый шаг в ответ на нарушение договора с  Соединенными Штатами. Также Тегеран предупредил, что в случае продолжения агрессии предпримет дальнейшие шаги для принуждения врага к выполнению обязательств.

Накануне СМИ сообщали, что Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о прекращении огня. Режим тишины начал действовать с 16.00 мск.

Напомним, американская разведка считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может продолжить вести боевые действия против Ливана, несмотря на пункт о прекращении боевых действий в государстве в меморандуме США и Ирана.

#закрытие #Израиль #Иран #договор #ливан #Ормузский пролив
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