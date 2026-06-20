Иран объявил о закрытии Ормузского пролива

Иран закрывает Ормузский пролив. Такое решение принято из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщил главный штаб ВС Ирана.

Отмечается, что это первый шаг в ответ на нарушение договора с Соединенными Штатами. Также Тегеран предупредил, что в случае продолжения агрессии предпримет дальнейшие шаги для принуждения врага к выполнению обязательств.

Накануне СМИ сообщали, что Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о прекращении огня. Режим тишины начал действовать с 16.00 мск.

Напомним, американская разведка считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может продолжить вести боевые действия против Ливана, несмотря на пункт о прекращении боевых действий в государстве в меморандуме США и Ирана.