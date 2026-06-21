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Al Jazeera: начались переговоры между США и Ираном в Швейцарии

Цель переговоров - обеспечить полное выполнение временного соглашения о прекращении огня.
Вероника Левшина 21-06-2026 15:00
© Фото: GovtofPakistan, Х © Видео: GovtofPakistan, Х

В Швейцарии начались переговоры на высоком уровне между США и Ираном. Посредниками являются Катар и Пакистан. Об этом сообщила Al Jazeera.

Иранскую делегацию возглавляют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

«Главная цель - обеспечить полное выполнение всеми сторонами временного соглашения о прекращении войны», - цитирует телекомпания.

Встреча назначена из-за непрекращающихся ударов Израиля по Ливану. Иран, со своей стороны, настаивает на выполнении пункта меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение войны на всех фронтах.

Ране в Швейцарию прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс для переговоров с Тегераном. По его словам, сами переговоры должны продлиться пару дней. Еще одним неурегулированным ключевым пунктом будущей сделки является закрытие Ормузского пролива.

#в стране и мире #Пакистан #сша #Иран #переговоры #Швейцария #катар #посредники
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