Al Jazeera: начались переговоры между США и Ираном в Швейцарии

В Швейцарии начались переговоры на высоком уровне между США и Ираном. Посредниками являются Катар и Пакистан. Об этом сообщила Al Jazeera.
Иранскую делегацию возглавляют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.
«Главная цель - обеспечить полное выполнение всеми сторонами временного соглашения о прекращении войны», - цитирует телекомпания.
Встреча назначена из-за непрекращающихся ударов Израиля по Ливану. Иран, со своей стороны, настаивает на выполнении пункта меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение войны на всех фронтах.
Ране в Швейцарию прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс для переговоров с Тегераном. По его словам, сами переговоры должны продлиться пару дней. Еще одним неурегулированным ключевым пунктом будущей сделки является закрытие Ормузского пролива.
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