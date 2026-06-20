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Израильская армия получила приказ прекратить огонь в Ливане

Однако ЦАХАЛ должен оставаться на занятой территории.
Вероника Левшина 20-06-2026 20:35
© Фото: Stringer, dpa, Global Look Press

Израильская армия получила приказ прекратить наносить удары по югу Ливана от премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца. Об этом сообщил телеканал N12.

Однако ЦАХАЛ не должен покидать занятую территорию. В случае нарушения «Хезболлой» соглашения, армия Израиля нанесет новые удары, отмечает телеканал. Уточняется, что решение приняли в координации с властями.

Ранее главный штаб ВС Ирана сообщил о закрытии Ормузского пролива. Такое решение принято из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану.

Также американская разведка считает, что Нетаньяху может продолжить вести боевые действия против «Хезболлы», несмотря на пункт о прекращении боевых действий в Ливане в меморандуме США и Ирана.

Накануне агентство Reuters и издание Sky News со ссылкой на источники сообщили, что Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о прекращении огня. Отмечалось, что режим тишины начал действовать с 16.00 по московскому времени.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #Прекращение огня #территория
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