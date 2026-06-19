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Reuters: Израиль и «Хезболла» договорились о перемирии

Прекращение огня начало действовать в 16.00 мск.
Дима Иванов 19-06-2026 16:21
© Фото: X/cym27s

Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о прекращении огня, сообщили агентство Reuters и издание Sky News со ссылкой на источники.

Режим тишины начал действовать с 16.00 мск, утверждают собеседники СМИ.

Ранее стало известно, что КСИР опять закрыл Ормузский пролив. Иранские военные объяснили блокировку нефтяной артерии ударами Израиля по Ливану.

Эти удары произошли вскоре после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который предусматривал открытие пролива. Также сообщалось о срыве переговоров США и Ирана в Швейцарии.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #ливан
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