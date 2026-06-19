Reuters: Израиль и «Хезболла» договорились о перемирии

Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о прекращении огня, сообщили агентство Reuters и издание Sky News со ссылкой на источники.

Режим тишины начал действовать с 16.00 мск, утверждают собеседники СМИ.

Ранее стало известно, что КСИР опять закрыл Ормузский пролив. Иранские военные объяснили блокировку нефтяной артерии ударами Израиля по Ливану.

Эти удары произошли вскоре после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который предусматривал открытие пролива. Также сообщалось о срыве переговоров США и Ирана в Швейцарии.