Инженеры «Центра» перерезали логистику ВСУ под Добропольем

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают дистанционное минирование логистических маршрутов ВСУ на Добропольском направлении. Инженерные расчеты выявляют новые дороги, по которым украинские подразделения пытаются снабжать свои позиции, и устанавливают минные заграждения с помощью беспилотников.

Во время одного из вылетов операторы зафиксировали результат своей предыдущей работы. Камера дрона обнаружила подорванный пикап противника, который наехал на ранее установленный боеприпас. За сутки один расчет старается выполнять не менее десяти вылетов.

По словам заместителя командира взвода управляемого минирования Дениса Федосеева, достаточно просто вывести из строя и остановить технику противника.

«Наша задача состоит в том, чтобы просто остановить технику, остановить накат. У нас нет задачи разобрать ее на болтики, задача стоит одна - просто остановить», - сказал Федосеев.

Чаще всего военнослужащие применяют облегченные противотанковые мины. Их небольшой вес позволяет доставлять боеприпасы на значительное расстояние при помощи беспилотников.

«Это магнитный датчик цели, который реагирует на изменение магнитного поля при приближении какого-либо металлического предмета. Происходит подача импульсного питания на электродетонатор, в дальнейшем происходит подрыв самой мины», - объяснил заместитель командира взвода.

Инженеры выполняют задачи не только по минированию дорог для техники, но и устанавливают противопехотные заграждения в зависимости от обстановки.

«Задача может поступить как на минирование тыловой зоны противника, так и непосредственно линии боевого соприкосновения. Минируем противопехотными минами лесополосы, противотанковыми минами - дороги и подъездные пути», - рассказал командир взвода разграждения Алексей Горин.

Одной из главных угроз для расчетов остаются беспилотники противника. Поэтому инженеры стараются максимально сократить время пребывания на открытой местности и выполнять задачи дистанционно.

Для минирования и доставки грузов военнослужащие используют не только FPV-дроны и квадрокоптеры, но и наземные робототехнические комплексы.

«Мы занимаемся как минированием с помощью беспилотных систем, таких как FPV-дроны, дроны типа Mavic, Autel, так и используем наземные робототехнические комплексы. С их помощью производим установку минных заграждений, доставку продовольствия и боекомплекта на позиции, куда ногами физически не зайти», - заявил старший механик Егор Трофимов.

Наземные комплексы также используют для доставки FPV-дронов к месту запуска, что позволяет снизить риск для операторов.

Кроме того, специалисты регулярно меняют рабочие частоты управления техникой.

«К примеру, сегодня у нас одна частота летит, завтра эта частота уже не летит. Буквально каждый день мы можем менять частоты управления наших дронов и частоты работы наземных платформ», - отметил старший механик Егор Трофимов.

Как рассказала корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер, на Добропольском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступление. Бои идут за населенный пункт Мирное северо-западнее освобожденного Гришино. Одновременно российские подразделения оказывают давление на позиции ВСУ в районе Белицкого. Украинские подразделения отходят к границе Днепропетровской области, а российские войска продолжают обход Доброполья с востока и наступают на подступах к Шевченко, продвигаясь также от Кутузовки в направлении Рубежного.