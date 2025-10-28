МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Могут минировать и стрелять: показаны новые роботизированные платформы для СВО

Специалисты 92-го инженерного полка собрали роботизированные машины на гусеничном шасси.
2025-10-28 06:52:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Инженерный полк группировки войск «Запад» подготовил для фронта новые многофункциональные роботизированные комплексы. Их работу показало Минобороны России.

Специалисты 92-го инженерного полка собирают роботизированные машины на гусеничном шасси. Эти платформы могут выполнять множество разных задач в зоне специальной военной операции.

У новых машин стали лучше шасси и батареи, рассказал военнослужащий с позывным Эльф. Они дольше могут работать автономно и на большей дальности от оператора. Связь с платформой можно поддерживать через оптоволокно, спутник и другие каналы.

Такие роботы можно использовать для установки минных заграждений на передовых позициях, в качестве наземных дронов-камикадзе, для транспортировки боеприпасов, медикаментов и провизии на передовую, для дистанционного инженерного обеспечения передовых подразделений и эвакуации раненых.

На такие машины можно устанавливать разное оружие, в том числе ручные пулеметы РПК и автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя». Это дополнительно расширяет их тактические возможности.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как самоходные роботы доставляют боеприпасы на передовую в зоне СВО. Такая техника уже активно используется в боевых условиях для снабжения подразделений и дистанционного минирования.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #минирование #группировка войск запад #роботизированный комплекс #наземные дроны
