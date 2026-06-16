Передовые подразделения группировки войск «Центр» приближаются к Шевченко - это одно из трех направлений наступления на Доброполье. Здесь особую помощь нашим бойцам оказывают барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Перед запуском барражирующего боеприпаса оператору-саперу сначала нужно проверить работу видеокамеры - именно она скрывалась под специальной защитной шапочкой. Затем - короткий цикл предполетной подготовки. Как отмечают наши бойцы, «Ланцет» - очень маневренное, хорошее, и быстрое изделие. При пикировании, он увеличивает скорость до 200 км/ч.

Секрет «хирургической точности» «Ланцета» кроется в его Х-образной форме. Она превращает дрон в аэродинамического хамелеона: резкие виражи, атака с любого ракурса - для него не существует неудобных траекторий. Бойцы соединений беспилотных систем группировки «Центр» давно оценили это преимущество: танки и бронемашины ВСУ пополняют список трофеев.

«Устанавливаются различные виды боеприпасов в зависимости от поступаемой задачи. Но мы в основном работаем с кумулятивными, так как основная часть целей у нас - это бронетехника врага, которую мы успешно поражаем. "Ланцет" прожигает броню, металл», - рассказал оператор-сапер Дмитрий Маер.

За сутки совершено несколько вылетов. Процент попаданий - максимальный. «Центр» неумолимо сжимает кольцо на Добропольском направлении: сражения идут на рубеже Белицкое - Родинское. Цель - истощить резервы украинской группировки, вскрыть тыловые артерии и ударить по флангам соседнего Красноармейского направления. Для логистики ВСУ - это катастрофа: без дорог и резервов удержать оба участка фронта становится невозможно. Там, в свою очередь, российские войска уже ведут бои в Константиновке и готовятся к броску на Краматорск.

Входе боевых действий расчет «Ланцета» уничтожил обнаруженную разведкой самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Цель квалифицировали как приоритетную, поскольку ВСУ меняли позицию. Поэтому нашим бойцам важно было нанести удар до того, как САУ уйдет. Несмотря на то, что расчеты дронов стремятся отчасти перерезать логистику ВСУ, в основном они бьют по боевой технике противника.

«У него ИИ, режим снайпера, он захватывает цель и даже на ходу поражает с огромной вероятностью, практически 100%. Даже если объект едет параллельно дрону, он все равно будет его держать и лететь за ним. "Ланцет" подлетит, наберет нужный угол и почти 100% попадет в нее», - рассказал оператор Егор Осинцев.

Путь украинской «Богданы» в Донбассе окончился полным ее уничтожением. А для наших штурмовиков дорога на Доброполье становится все свободнее.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.