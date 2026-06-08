Ночной фейерверк из искр и рева реактивных снарядов. Под покровом ночи тяжелая огнеметная система «Солнцепек» 110-й бригады 51-й армии группировки «Центр» наносит удар по врагу на Добропольском направлении.

Огнеметчики кладут термобарические снаряды по опорнику националистов в районе Белицкого. Оружие, от которого нереально спастись в простом блиндаже.

«Крайний опыт - это живая сила, которая находится непосредственно в укрепленных укрытиях, блиндажах, ДОТах и в подвалах домов. То есть, все это поражается с помощью термобарического заряда. Он сжигает воздух и создает отрицательное давление. Человек такое давление не переносит. Его органы просто взрываются внутри», - объясняет командир отделения боевой машины ТОС «Солнцепек» с позывным Сухой.

«Солнцепек» - оружие площадное - одним пакетом накрывает пространство в восемь футбольных полей. Понятное дело, что противник колоннами в чистом поле сейчас не перемещается. Но силы по чуть-чуть накапливает в определенном квадрате. И здесь одними ударными FPV-дронами порой не обойтись.

«Накапливается малыми группами, по три-четыре человека. Скапливается в одном месте - в один подвал, допустим. Они там скопились, там десять человек. Ну, у нас тоже разведка работает. Такую работу любая другая техника не сделает - то, что сделаем мы», - рассказывает Сухой.

Раньше, в начале спецоперации, ТОС «Солнцепек» работал на расстоянии до 6 км - и это считалось безопасной дистанцией. Но сейчас это - kill-зона для дронов-камикадзе. Именно поэтому наши конструкторы изобрели новые боеприпасы, которые летают на расстоянии до 20 км, и это уже гораздо безопаснее для экипажа и не менее точно.

ТОС «Солнцепек» хоть оружие и не высокоточное, но «на ловца и зверь бежит». «Его величество Случай» иногда решает исход противостояния. Тот момент - когда удача на стороне профессионалов. Об этом рассказывает оператор-наводчик Валентин Ункури с позывным Финн.

«В Горловку приехали как-то работать. Пристрелочный стрельнули - и в пункт эвакуации попали. Первый с первого - это как "нежданчиком". Ну, потом попросили еще туда накинуть. Ну, а потом уже остальное дорабатывали, куда ехали. Сказали, в форточку попали», - рассказывает Финн.

Оператор-наводчик не просто так выбрал себе позывной. Его корни - из страны Суоми.

«У меня родственник - прадед - приехал в Сибирь. Потом с Сибири приехали сюда. Ну, я уже тут родился. Отец с Омской области приехал сюда», - поделился Ункури.

Работа огнеметных систем значительно усложнилась с появлением большого количества дронов. Враг регулярно пытается достать технику беспилотниками. Но экипаж адаптировался к этим угрозам.

«В 2022-м не было вот этих "птиц", всего. Было как-то чуть поспокойнее. А сейчас быстро надо все. Потому что первый выстрел - уже тебя видят, уже летит рой. Надо все быстро», - говорит Финн.

Огнеметчики помогают нашей пехоте наступать на Доброполье. Российская армия продолжает постепенный охват этого населенного пункта. Наши подразделения активно развивают успех южнее Белицкого. Прорвана оборона ВСУ со стороны Родинского и российские штурмовики уже на окраинах Шевченко. Небольшие продвижения фиксируются в районе Нового Донбасса. Жесткие встречные столкновения продолжаются на рубеже Кучеров Яр - Вольное. Доброполье, наряду с Константиновкой - последние крупные форпосты неприятеля на нашем пути к Краматорску.