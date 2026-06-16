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Собянин сообщил об уничтожении уже 60 летевших на Москву беспилотников

На месте падения обломков работают экстренные службы.
Дима Иванов 16-06-2026 08:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силы ПВО Минобороны уничтожили уже 60 украинских беспилотников, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков.

Украинские дроны начали атаковать Москву рано утром во вторник. Мэр столицы сообщил о восьми волнах атак. В ходе одной из них уничтожено сразу 25 беспилотных средств.

По информации Минобороны РФ, всего в течение ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе над Крымом и Черным морем.

В ночь на 15 июня Минобороны РФ нанесло массированный удар в ответ на террористические атаки киевского режима против гражданских объектов. Целями стали объекты ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также военные аэродромы и ТЦК. ВС РФ ударили по киевскому заводу «Радар», цеху по производству дронов, расположенному на Киностудии им. Довженко, а также по предприятию по сборке БПЛА «Беспилотные технологии».

#Москва #Сергей Собянин #БПЛА ВСУ #ПВО Минобороны
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