Армия России нанесла массированный удар в ответ на террористические акты киевского режима. Целями стали объекты ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также военные аэродромы и ТЦК, сообщили в Минобороны России.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В ходе атаки применялись высокоточное оружие и ударные БПЛА.

Помимо прочего, ВС РФ вывели из строя важные объекты ВПК. Ранее сообщалось о том, что Киев готовит к эвакуации сотрудников машиностроительных заводов Краматорска на запад Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ продвигаются по всем направлениям СВО. Он отметил, что никакие террористические действия киевских властей не помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.