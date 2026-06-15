МО РФ опубликовало полный список целей, пораженных массированным ударом

Минобороны России раскрыло цели, пораженные в результате массированного удара, о котором сообщалось сегодня. В его ходе применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

Поражено АО «Киевский завод "Радар"», на котором разрабатывали и производили комплектующие для беспилотников большой дальности. Помимо этого, там ремонтировали и производили радиолокационные системы.

Досталось и цеху по производству и настройке дронов большой и средней дальности. Он находился на территории Киностудии им. А.П. Довженко.

Российские войска поразили предприятие ООО «Беспилотные технологии». Там осуществлялась крупноузловая сборка ударных БПЛА большой дальности из иностранных комплектующих.

Нанесено огневое поражение предприятию АО «Завод "Маяк"». Там делали боевые части для беспилотников и стартовые ускорители крылатых ракет «Фламинго».

В Киеве также поражен государственный завод «Буревестник». Там осуществлялось производство беспилотников большой и средней дальности. Еще там делали радиолокационную технику для ВСУ.

Огневому поражению подверглось предприятие ООО «Укр Армо Тех». Там собирались боевые части для дронов и ракет неприятеля.

Еще в МО РФ рассказали про поражение таких предприятий, как Киевский агрегатный завод и Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации. Там производили воздушные и космические летательные аппараты. Еще там выпускали и ремонтировали авиационные турбореактивные двигатели и комплектующие для беспилотников большой и средней дальности.

Удалось поразить Киевский инновационный терминал «Новая почта». Он был задействован в доставке и хранении продукции двойного назначения. В том числе и той, что использовалась для производства беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Список пораженных целей пополнили и ЧАО «Днепровский завод электромеханического оборудования», промышленные предприятия в городе Харьков «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп». На этих предприятиях осуществлялась сборка боевых частей для украинских беспилотников и различных ракет.

Помимо этого, российские войска нанесли огневое поражение вражеским аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка. Поразили наши военнослужащие и территориальные центры комплектования, расположенные на территории Киева.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.