Ночью ПВО сбила над российскими регионами 172 беспилотника

В российском небе ПВО сбила 172 беспилотника киевского режима, сообщает Министерство обороны РФ. Уничтожение вражеских БПЛА происходило в ночь с 15 на 16 июня.

Средства противовоздушной обороны перехватили беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее, в ночь на 15 июня, над шестью регионами страны были уничтожены 123 украинских беспилотника.

Материал подготовили Андрей Юдин и Николай Баранов.