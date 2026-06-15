Удары украинских боевиков по гражданской инфраструктуре России не изменят критического положения ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом президент России Владимир Путин сообщил главе Белого дома Дональду Трампу в телефонном разговоре.

«Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», - сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Накануне Трампу исполнилось 80 лет. Путин лично поздравил американского лидера по телефону. В ходе разговора президенты стран также обсудили актуальную международную повестку.

Трамп заявил, что США и Иран могут заключить долгосрочное перемирие уже в течение ближайших суток. В результате так и произошло. После этого Вашингтон готов и дальше оказывать посреднические услуги Москве и Киеву путем воздействия на власти Украины.