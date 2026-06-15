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Путин: удары Киева по России не изменят положения дел на фронте для ВСУ

Российский лидер провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.
Константин Денисов 15-06-2026 08:29
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Удары украинских боевиков по гражданской инфраструктуре России не изменят критического положения ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом президент России Владимир Путин сообщил главе Белого дома Дональду Трампу в телефонном разговоре.

«Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», - сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Накануне Трампу исполнилось 80 лет. Путин лично поздравил американского лидера по телефону. В ходе разговора президенты стран также обсудили актуальную международную повестку.

Трамп заявил, что США и Иран могут заключить долгосрочное перемирие уже в течение ближайших суток. В результате так и произошло. После этого Вашингтон готов и дальше оказывать посреднические услуги Москве и Киеву путем воздействия на власти Украины.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #Владимир Путин
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