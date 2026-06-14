Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев

Президент США Дональд Трамп в беседе с российским лидером Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на Киев. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что глава Белого дома вновь выступил за завершение российско-украинского конфликта. Трамп заявил, что это откроет перспективу развития двусторонних отношений Вашингтона и Москвы нового качества.

Также Дональд Трамп подчеркнул, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам на территории России мешают продвижению мирных переговоров между РФ и Украиной. Владимир Путин в свою очередь заявил, что никакие попытки Киева наносить удары по нашей мирной инфраструктуре не изменят ситуацию на передовой.

Кроме того, глава государства подтвердил, что если Владимир Зеленский хочет с ним встретиться, то он может приехать в Москву. Путин и Трамп также согласовали скорый визит спецпосланника и зятя американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

Президент России отдельно подчеркнул, что Зеленскому не стоит забывать трагедию Холокоста. Путин также высоко оценил роль супруги американского коллеги Мелании Трамп в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями.

Беседа по телефону между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась сегодня и продолжалась 55 минут. Она носила дружеский и откровенный характер, сообщил Юрий Ушаков. В ходе разговора российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летием и поблагодарил его за послание с поздравлением с Днем России.