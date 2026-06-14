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Трамп сообщил Путину, что договоренность США и Ирана близка

Президент России в ходе телефонного разговора с американским лидером выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана, который мог поджечь весь регион, удается купировать. 
Сергей Дьячкин 14-06-2026 19:07
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что договоренность США и Ирана близка, сделка может быть заключена уже сегодня. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. 

Телефонный разговор продолжался около часа и носил дружеский и откровенный характер. Путин поблагодарил президента США за послание с поздравлением с Днем России. Также лидеры обсудили ключевые темы международной ситуации, двусторонних отношений, возможные контакты обеих сторон. Трамп выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США. Он отметил, что недавние удары Украины по гражданским объектам на территории РФ мешают продвижению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Путин и Трамп в ходе разговора обсудили перезахоронение нацистских преступников на Украине.

Путин выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана, который мог поджечь весь регион, удается купировать. По словам помощника президента, Путин всегда уважительно относился к бойцовским качествам Трампа. Глава государства отметил способность американского лидера держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться целей. Кроме поздравления по телефону, президент РФ направил и поздравительное послание. В нем он отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и политика.

#Дональд Трамп #Ближний Восток #Владимир Путин #переговоры #сделка #телефонный разговор #мирное урегулирование
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