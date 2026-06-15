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США и Иран заключили мирное соглашение

Официальное подписание состоится 19 июня.
Глеб Владовский 15-06-2026 00:46
© Фото: Admedia, Globallookpress

Соединенные Штаты и Иран достигли соглашения по сделке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Соглашение с Исламской Республикой Иран теперь завершено. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю беспрепятственное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим разрешаю немедленно снять военно-морскую блокаду», - написал он в соцсетях.

В свою очередь премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф уточнил, что обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций, в том числе, в Ливане. Официальная церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Швейцарии. Кроме того, ожидается, что посредники проведут серию встреч на этой неделе.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Пит Хегсет выразил надежду на получение Вашингтоном или международными организациями контроля за ядерным топливом Ирана после заключения сделки.

#сша #Дональд Трамп #Иран #сделка #мирное соглашение #Шехбаз Шариф
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