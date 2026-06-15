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The Guardian: Украина исполнила лишь 15% условий для вступления в ЕС

Официальные переговоры о вступлении пройдут 15 июня на первой межправительственной конференции.
Дарья Неяскина 15-06-2026 02:41
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Украина реализовала лишь 15% необходимых реформ, которые были согласованы с ЕС для потенциального вступления в блок. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Европейском Союзе.

Издание отмечает, что план реформ был утвержден в декабре прошлого года между еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и вице-премьером Украины Тарасом Качкой. Также уточняется, что вступление в Евросоюз требует от Украины выполнения множества условий, включая принятие европейских законов и получение единогласного одобрения от всех действующих членов ЕС. Однако Киев не продемонстрировал значительного прогресса в реализации десяти приоритетных реформ, которые были согласованы с ЕС.

В материале подчеркивается, что европейские чиновники считают, что при наличии достаточной политической воли Украина сможет завершить технические переговоры о вступлении за четыре-пять лет. Тем не менее, они подчеркивают, что окончательное решение о членстве будет носить политический характер и зависеть от многих факторов.

Ранее сообщалось, что все страны ЕС согласовали начало переговоров о вступлении Киева и Кишинева в объединение, официальные переговоры о вступлении пройдут 15 июня на первой межправительственной конференции.
Позже председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что обсуждение будет очень сложным и унизительным для обеих стран.

Также Польша предложила наложить вето на вступление Украины в Европейский Союз. По мнению депутата Згоржельского, сельское хозяйство Украины рискует уничтожить экспорт Польши.

#в стране и мире #Украина #ЕС #евросоюз #вступление в ЕС
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