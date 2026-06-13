Карасин назвал унизительным процесс «вступления» Украины и Молдавии в ЕС

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, которые должны начаться в понедельник, будут чрезвычайно сложными и унизительными для обеих стран. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Это будет чрезвычайно сложное и унизительное для обеих стран, потому что их будут “нагибать”. Посмотрим, как это начнется, как будет продолжаться, как будет реагировать общественное мнение Украины и Молдавии», - заявил собеседник телеканала.

Сенатор допустил, что этот процесс будет политически очень сложным. Прежде всего для тех стран, которые вступают, но и для ЕС тоже. Со слов Карасина, связано это с тем, что государствам придется маневрировать и заниматься «голой пропагандой».

О начале переговоров с Киевом и Кишиневом о вступлении в ЕС сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. С ее слов, начать первый переговорный кластер согласились все члены Евросоюза.

Ранее Польша призвала наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. Там считают, что вход Киева в его нынешнем виде означал бы гибель польского сельского хозяйства. Связано это с тем, что Украина может свести на нет экспорт продукции польских фермеров.