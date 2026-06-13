МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Карасин назвал унизительным процесс «вступления» Украины и Молдавии в ЕС

Украине и Молдавии придется маневрировать и заниматься «голой пропагандой».
Виктория Бокий 13-06-2026 11:37
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, которые должны начаться в понедельник, будут чрезвычайно сложными и унизительными для обеих стран. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Это будет чрезвычайно сложное и унизительное для обеих стран, потому что их будут “нагибать”. Посмотрим, как это начнется, как будет продолжаться, как будет реагировать общественное мнение Украины и Молдавии», - заявил собеседник телеканала.

Сенатор допустил, что этот процесс будет политически очень сложным. Прежде всего для тех стран, которые вступают, но и для ЕС тоже. Со слов Карасина, связано это с тем, что государствам придется маневрировать и заниматься «голой пропагандой».

О начале переговоров с Киевом и Кишиневом о вступлении в ЕС сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. С ее слов, начать первый переговорный кластер согласились все члены Евросоюза.

Ранее Польша призвала наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. Там считают, что вход Киева в его нынешнем виде означал бы гибель польского сельского хозяйства. Связано это с тем, что Украина может свести на нет экспорт продукции польских фермеров.

#Украина #Молдавия #ЕС #наш эксклюзив #Григорий Карасин #вступление в ЕС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 