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В Польше призвали наложить вето на вступление Украины в Евросоюз

По мнению депутата Згоржельского, сельское хозяйство Украины рискует уничтожить экспорт Польши.
Глеб Владовский 07-06-2026 15:10
© Фото: Chen Chen XinHua Globallookpress

Польша должна наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. С таким призывом выступил заместитель председателя Сейма республики Петр Згоржельский.

«Вступление Украины в Европейский союз в его нынешнем виде означало бы гибель польского сельского хозяйства... Мы должны наложить твердое, бескомпромиссное вето», - написал он в соцсетях.

Политик уточнил, что сельское хозяйство Киева может свести на нет экспорт продукции польских фермеров. Кроме того, по его словам, Украина возомнила себя региональным лидером.

Ранее сообщалось, что группа евродепутатов выступила с инициативой лишить главу киевского режима Владимира Зеленского Европейского ордена за заслуги - высшей гражданской награды в ЕС за прославление бандеровцев.

#в стране и мире #Украина #Польша #евросоюз #вето
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