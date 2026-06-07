Польша должна наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. С таким призывом выступил заместитель председателя Сейма республики Петр Згоржельский.

«Вступление Украины в Европейский союз в его нынешнем виде означало бы гибель польского сельского хозяйства... Мы должны наложить твердое, бескомпромиссное вето», - написал он в соцсетях.

Политик уточнил, что сельское хозяйство Киева может свести на нет экспорт продукции польских фермеров. Кроме того, по его словам, Украина возомнила себя региональным лидером.

Ранее сообщалось, что группа евродепутатов выступила с инициативой лишить главу киевского режима Владимира Зеленского Европейского ордена за заслуги - высшей гражданской награды в ЕС за прославление бандеровцев.