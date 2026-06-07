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Фон дер Ляйен: ЕС начнет переговоры о вступлении Украины в объединение

Первый кластер переговоров стартует 15 июня.
Дарья Ситникова 13-06-2026 00:02
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Все страны ЕС согласовали начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Все государства - члены ЕС согласились открыть первый переговорный кластер о вступлении с Украиной и Молдавией», - написала она в социальной сети X.

С ее слов, переговоры охватывают ключевые принципы и ценности Евросоюза, «включая верховенство права и демократические институты». Официальные переговоры начнутся 15 июня на первой межправительственной конференции.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил, что республика выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. Он добавил, что вступление Киева в Евросоюз затруднительно на фоне продолжающегося конфликта с Россией.

Заместитель председателя Сейма республики Петр Згоржельский также сообщил, что Польша должна наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. По его словам, Украина возомнила себя региональным лидером.

#в стране и мире #Украина #Киев #ЕС #Урсула фон дер Ляйен #вступление #ек
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