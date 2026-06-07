Все страны ЕС согласовали начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Все государства - члены ЕС согласились открыть первый переговорный кластер о вступлении с Украиной и Молдавией», - написала она в социальной сети X.

С ее слов, переговоры охватывают ключевые принципы и ценности Евросоюза, «включая верховенство права и демократические институты». Официальные переговоры начнутся 15 июня на первой межправительственной конференции.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил, что республика выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. Он добавил, что вступление Киева в Евросоюз затруднительно на фоне продолжающегося конфликта с Россией.

Заместитель председателя Сейма республики Петр Згоржельский также сообщил, что Польша должна наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. По его словам, Украина возомнила себя региональным лидером.