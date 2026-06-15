Трамп намерен сделать США «хранителями Ближнего Востока»

Трамп намерен сделать Соединенные Штаты «хранителями Ближнего Востока» в обмен на 20% доходов региона или возобновить военные удары по Тегерану, если Америке не удастся достичь окончательного ядерного соглашения с Ираном, сообщает The New York Times.

Во время интервью газете глава Белого дома отметил, что спас Израиль от ядерного уничтожения в рамках достигнутого соглашения с Исламской Республикой об обеспечении бесплатного прохода через Ормузский пролив. Кроме того, помощники президента США рассчитывают на продолжение переговоров. Они ожидают, что на переговорах в Швейцарии начнется новый этап диалога по иранской ядерной программе.

В понедельник Дональд Трамп сообщил о заключении мирного соглашения между США и Ираном. В своем сообщении он приказал снять блокаду Ормузского пролива. Ранее он отмечал, что результатами соглашения станет полная блокировка возможности создания ядерного оружия Иранской Республикой.

Также глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что Америка рассчитывает на получение Вашингтоном или международными структурами контроля за ядерным топливом Ирана после заключения сделки с Тегераном. Он отметил, что именно США себя видят в качестве «гаранта» на случай, если Тегеран откажется выполнять условия сделки.