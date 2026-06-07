Трамп заявил, что сделка с США закроет Ирану путь к ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп заявил, что результатом переговоров с Тегераном станет соглашение, полностью блокирующее возможность создания Исламской Республикой ядерного оружия. По его словам, Тегеран больше не будет стремиться обладать им.

Американский лидер заявил, что его подход к переговорам с Ираном кардинально отличается от соглашения, достигнутого при администрации Барака Обамы. Сделку, известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Трамп охарактеризовал как «легкий и красивый путь к ядерному оружию» для Ирана.

Трамп заверил, что «его сделка» будет полной противоположностью СВПД. По его словам, Ирану «больше не нужно ядерное оружие, и они не будут его разрабатывать, покупать или приобретать каким-либо другим способом».

Президент США объявил ранее, что мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном будет подписано в воскресенье, 14 июня. После заключения сделки он ожидает долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества не только с Ираном, но и со всем регионом Ближнего Востока.

СВПД - это международное соглашение, касающееся иранской ядерной программы, подписанное в 2015 году. Документ был заключен между Ираном и группой государств «5+1», включающей Россию, США, Великобританию, Китай, Францию и Германию. Основная идея сделки заключалась в «ядерном размене». Иран обязался значительно сократить свою ядерную программу, уменьшить запасы обогащенного урана и допустить на свои объекты международных инспекторов. В ответ на это международное сообщество, в первую очередь США и Евросоюз, отменило экономические санкции против Ирана.

Соглашение вступило в силу в январе 2016 года. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Америки из этой сделки в одностороннем порядке.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил 13 июня, что окончательное согласование мирного договора между США и Ираном ожидается в течение ближайших суток. Пакистан выступает в роли посредника в переговорах между сторонами конфликта. Тем не менее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг информацию о подписании соглашения в воскресенье, 14 июня. Однако он отметил, что такая возможность не исключена в ближайшие дни.