МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что сделка с США закроет Ирану путь к ядерному оружию

По словам президента США, Тегеран больше не будет стремиться к получению ЯО.
Владимир Рубанов 14-06-2026 02:27
© Фото: AdMedia, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что результатом переговоров с Тегераном станет соглашение, полностью блокирующее возможность создания Исламской Республикой ядерного оружия. По его словам, Тегеран больше не будет стремиться обладать им.

Американский лидер заявил, что его подход к переговорам с Ираном кардинально отличается от соглашения, достигнутого при администрации Барака Обамы. Сделку, известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Трамп охарактеризовал как «легкий и красивый путь к ядерному оружию» для Ирана.

Трамп заверил, что «его сделка» будет полной противоположностью СВПД. По его словам, Ирану «больше не нужно ядерное оружие, и они не будут его разрабатывать, покупать или приобретать каким-либо другим способом».

Президент США объявил ранее, что мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном будет подписано в воскресенье, 14 июня. После заключения сделки он ожидает долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества не только с Ираном, но и со всем регионом Ближнего Востока.

СВПД - это международное соглашение, касающееся иранской ядерной программы, подписанное в 2015 году. Документ был заключен между Ираном и группой государств «5+1», включающей Россию, США, Великобританию, Китай, Францию и Германию. Основная идея сделки заключалась в «ядерном размене». Иран обязался значительно сократить свою ядерную программу, уменьшить запасы обогащенного урана и допустить на свои объекты международных инспекторов. В ответ на это международное сообщество, в первую очередь США и Евросоюз, отменило экономические санкции против Ирана.

Соглашение вступило в силу в январе 2016 года. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Америки из этой сделки в одностороннем порядке.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил 13 июня, что окончательное согласование мирного договора между США и Ираном ожидается в течение ближайших суток. Пакистан выступает в роли посредника в переговорах между сторонами конфликта. Тем не менее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг информацию о подписании соглашения в воскресенье, 14 июня. Однако он отметил, что такая возможность не исключена в ближайшие дни.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Иран #ядерная программа #военный конфликт #мирное соглашение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 