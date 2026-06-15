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Хегсет: США надеются на участие в контроле за ядерным топливом Ирана

Глава Пентагона подчеркнул, что такой надзор должен устанавливаться в Вашингтоне.
Глеб Владовский 15-06-2026 00:33
© Фото: Guido Kirchner dpa Globallookpress

США рассчитывают на получение Вашингтоном или международными структурами контроля за ядерным топливом Ирана после заключения сделки с Тегераном. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News.

«Будет осуществляться надзор, будь то со стороны США или международный», - цитирует его слова RT.

Хегсет также подчеркнул, что этот контроль должны установить в Вашингтоне. По его словам, именно в США себя видят в качестве «гаранта» на тот случай, если Иран откажется выполнять условия сделки. В противном случае Штаты задействуют своих военных.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре, в ходе которого американский лидер Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о приближении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

#в стране и мире #сша #Иран #ядерное топливо #Пит Хегсет
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