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Иран может открыть Ормузский пролив без взимания платы за проход

США снимут блокаду с Ирана одновременно с открытием Ормузского пролива.
Анастасия Митина 14-06-2026 07:25
© Фото: Wang-Qiang, XinHua, Global Look Press

Власти Ирана согласились открыть Ормузский пролив без взимания платы с судов в рамках договоренности об урегулировании с США. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на телеканал Fox News.

«Иран откроет стратегический пролив, где "не будет взиматься плата», - передает телеканал.

Уточняется, что об этом заявил один из чиновников администрации президента США Дональда Трампа. Он отметил, что США снимут блокаду блокаду с Ирана одновременно с открытием Ормузского пролива.

Ранее Трамп заявил, что результатом переговоров с Тегераном станет соглашение, полностью блокирующее возможность создания Ираном ядерного оружия. По его словам, Исламская Республика больше не будет стремиться обладать им.

До этого стало известно, что Тегеран и Вашингтон разработали документ из 14 пунктов, предусматривающий остановку боевых действий и снятие санкций США в обмен на обязательства Ирана. Трамп объявил, что подписание документа состоится 14 июня.

#сша #Ближний Восток #Иран #Ормузский пролив
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