Трамп заявил, что Иран и США подпишут соглашение 14 июня

Окончательное оформление сделки между США и Ираном запланировано на 14 июня. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Соглашения запланировано на завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», - написал американский лидер.

Трамп также отметил что отношения США с Исламской Республикой сильно «отличаются». По его мнению, они лучше, чем у предыдущих американских администраций.

Ранее Axios написал, что Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сообщил «неприятную» новость о близости подписания мирного соглашения с Ираном. По данным портала, израильский премьер, начиная конфликт с Исламской Республикой, представлял его окончание совсем не так. Он считает, что война должна была привести к смене режима в Иране. Но после того, как решение было принято, соперники Нетаньяху начали обвинять его в том, что он превратил Израиль в «вассальное государство», принимая условия США о заключении мира.

Иранское агентство Mehr заявляло, что Тегеран и Вашингтон разработали документ из 14 пунктов, предполагающий остановку боевых действий и снятие санкций США в обмен на обязательства Ирана. Согласно проекту, Соединенные Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Они должны вывести войска из прилегающих районов. Также предполагается полное снятие морской блокады Ормузского пролива в течение месяца. Исламская Республика должна получить доступ к финансовым источникам и возможность свободной продажи нефти. Уточняется, что сумма инвестиций в восстановление должна составить не менее 300 миллиардов долларов. Кроме этого, после начала переговоров США должны разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов.

До этого Трамп выразил надежду на заключение соглашения с Ираном в эти выходные. По словам хозяина Белого дома, сделка может быть заключена в Европе. Он добавил, что туда поедет вице-президент США Джей Ди Вэнс и «некоторые другие люди». Трамп сообщил, что Тегеран даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием. Снятие морской блокады с Ирана тоже входит в условия сделки.