Merh: Тегеран и Вашингтон разработали документ из 14 пунктов для сделки

Тегеран и Вашингтон разработали документ из 14 пунктов, предполагающий остановку боевых действий и снятие санкций США в обмен на обязательства Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Согласно проекту, Соединенные Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Они должны вывести войска из прилегающих районов. Также предполагается полное снятие морской блокады Ормузского пролива в течение месяца. Исламская Республика должна получить доступ к финансовым источникам и возможность свободной продажи нефти.

«США и их союзники должны представить проект по восстановлению Ирана», - сообщает агентство.

Уточняется, что сумма инвестиций в восстановление должна составить не менее трехсот миллиардов долларов. Кроме этого, после начала переговоров США должны разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов.

В течение 60 дней продолжится обсуждение окончательного соглашения по ядерному вопросу и по отмене резолюций Совбеза ООН. Иран должен подтвердить отказ от производства ядерного оружия в рамках ДНЯО. Итоговая сделка потребует утверждения на уровне ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на заключение соглашения с Ираном в ближайшие выходные. По словам хозяина Белого дома, сделка может быть заключена в Европе. Он добавил, что туда поедет вице-президент Джей Ди Вэнс и «некоторые другие люди». Трамп сообщил, что Тегеран даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием. Снятие морской блокады с Ирана тоже входит в условия сделки.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам. По мнению Багаи, единственной проблемой остается противоречивая позиция США. Она и вызывает постоянные сбои в работе над миром на Ближнем Востоке.

Портал Axios, ссылаясь на информированный источник, сообщил что заявление о прогрессе в переговорах застало врасплох премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он не был заранее предупрежден о достижении договоренностей между США и Исламской Республикой.