ФИФА попросила сенегальскую сборную убрать звезды с формы на ЧМ-2026

Международная федерация футбола не разрешила сборной Сенегала использовать звезду на форме для чемпионата мира по футболу, который проходит сейчас в США, Мексике и Канаде. Об этом написал журналист Майки Джуниор в соцсети X.

ФИФА просила Сенегал убрать с эмблемы звезду. Она символизирует победу сенегальцев в Кубке африканских наций в 2021 году. Однако, по правилам Международной федерации, звезды над эмблемой полагаются только командам, имеющим титулы на мировых чемпионатах. Сенегальская сборная в группе I сыграет с командами Франции, Норвегии и Ирака.

Накануне федерация порекомендовала заменить форму футбольной сборной Египта. Расположенные над логотипом семь звезд представляют рекордные семь титулов Египта, полученные на Кубке африканских наций. Также нарекания вызвал золотой цвет, который египтяне использовали для имен и номеров игроков. Сборная Египта начнет мировой Чемпионат матчем против Бельгии 15 июня. На групповом этапе египтяне сыграют с Новой Зеландией 22 июня, а затем с Ираном 27 июня.

На Чемпионате мира по футболу, который проходит сейчас в США, Мексике и Канаде, уже случился ряд инцидентов. Так, у сборной Англии украли бутсы, официальные мячи турнира и ключевое тренировочное снаряжение. Отмечается, что кража произошла во время транспортировки вещей из Уэст-Палм-Бич во Флориде Канзас-Сити, штат Миссури. Именно там должна была состояться первая тренировка команды. Среди оставшихся вещей сохранился только один футбольный мяч.