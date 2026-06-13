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У футболистов сборной Англии украли мячи и бутсы

Сохранился только один футбольный мяч.
Анастасия Митина 13-06-2026 09:01
© Фото: IMAGO, Pedro Paulo Diaz, Global Look Press

У сбороной Англии на чемпионате мира по футболу украли бутсы, официальные мячи турнира и ключевое тренировочное снаряжение. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Отмечается, что кража произошла во время транспортировки вещей из Уэст-Палм-Бич во Флориде Канзас-Сити, штат Миссури. Именно там должна была состояться первая тренировка команды.

По данным источников газеты, среди оставшихся вещей сохранился только один футбольный мяч. Также есть опасения, что пропали бутсы Гарри Кейна и Джуда Беллингема.

«Мы расследуем возможную кражу оборудования из служебного автомобиля, прибывшего в Канзас-Сити, при этом сегодня вечером пропали некоторые вещи. Расследование продолжается», - приводит издание слова полиции Канзас-Сити.

Первый матч на турнире чемпионата мира по футболу сборная Англии проведет 17 июня. Их соперниками будут хорватские футболисты.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде и продлится с 11 июня по 19 июля. В стартовом матче сборная Мексики одержала победу над ЮАР со счетом 2:0. Сборная Южной Кореи обыграла Чехию - 2:1. Затем сборные Канады и Боснии и Герцеговины сыграли со счетом 1:1.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #Англия #Кража #ЧМ-2026
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