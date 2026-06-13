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ФИФА попросила египетскую сборную убрать звезды с формы перед ЧМ-2026

Семь звезд на форме египтян символизируют титулы Кубка африканских наций, хотя по правилам ФИФА звезды положены только победителям мировых чемпионатов.
Сергей Дьячкин 13-06-2026 19:25
© Фото: Ahmed Ibrahim, Keystone Press Agency, Global Look Press

ФИФА порекомендовала футбольной сборной Египта заменить форму перед началом чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщают Daily Sports и журналист Майки Джуниор на странице в соцсети Х.

Расположены над логотипом семь звезд представляют рекордные семь титулов Египта, полученные на Кубке африканских наций. Но по правилам ФИФА, звезды на форме разрешены только за победы мировых чемпионатах. Также нарекания вызвал золотой цвет, который египтяне использовали для имен и номеров игроков.

Сборная Египта начнет Чемпионат мира матчем против Бельгии 15 июня. На групповом этапе команда сыграет с Новой Зеландией 22 июня, а затем с Ираном 27 июня.

В конце мая сборная Египта сыграла в товарищеском матче с российской командой в Каире. Наши футболисты потерпели поражение со счетом 0:1. После окончания встречи на поле стадиона в Каире прошла церемония награждения игроков. Российские футболисты получили серебряные медали. Победителям достался трофей соревнования. Египетская сборная в рейтинге Международной федерации футбола занимает 29-е место. Сборная России - на 36-й строчке.

На Чемпионат мира по футболу, который проходит сейчас в США, Мексике и Канаде, уже произошел ряд инцидентов. Так, у сбороной Англии украли бутсы, официальные мячи турнира и ключевое тренировочное снаряжение. Отмечается, что кража произошла во время транспортировки вещей из Уэст-Палм-Бич во Флориде Канзас-Сити, штат Миссури. Именно там должна была состояться первая тренировка команды. По данным источников газеты, среди оставшихся вещей сохранился только один футбольный мяч.

А министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что будет лично говорить с главой ФИФА Джанни Инфантино после его остроты о невыходе итальянской сборной на чемпионат мира 2026 года. Ранее Инфантино пошутил о том, что сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира третий раз подряд. Он заявил, что она бы могла отобраться в финальную часть, если бы участие в турнире принимало 64 команды. После этого глава ФИФА допустил возможность расширения до 208 сборных на мундиале.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #FIFA #Сборная Египта #ЧМ-2026 #футбольная форма
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