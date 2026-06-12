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Путин в Кремле встретился с участниками СВО

Президент отметил, что находится в регулярном контакте как с командующими группировок, так и с командирами различных подразделений - бригад, дивизий, армий, батальонов.
Сергей Дьячкин 12-06-2026 16:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин встретился с участниками спецоперации. Встреча проходит в Кремле. 

Глава государства отметил, что старается регулярно общаться и быть в постоянном контакте с представителями разных родов войск на спецоперации - от рядовых бойцов до начальников самого высокого уровня. В начале мероприятия российский лидер прошел по помещению и остановился напротив каждого военнослужащего, чтобы пожать руку.

«Очень рад вас видеть. Вы, наверняка, обращали внимание на то, что я стараюсь регулярно общаться, встречаться и быть в постоянном контакте с представителями различных родов, видов вооруженных сил разного уровня - и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня», - сказал Путин.

Президент отметил, что находится в регулярном контакте как с командующими группировок, так и с командирами различных подразделений - бригад, дивизий, армий, батальонов. Российский лидер подчеркнул, что с присутствующими военнослужащими хотел встретиться отдельно и именно сегодня. 

«Сегодня, в День России, поскольку вы - как раз те люди, как и другие наши военнослужащие, участники специальной военной операции - вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день», - сказал Верховный главнокомандующий.

Ранее Путин в Большом Кремлевском дворце наградил Героев Труда и лауреатов Госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. В ходе церемонии президент поздравил соотечественников с Днем России. Глава государства отметил, что наша страна встречает этот праздник с большой гордостью за свершения предков.

#ВС РФ #день россии #Кремль #военнослужащие #Владимир Путин #встреча
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