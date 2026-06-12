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Путин предупредил, что Россия будет наращивать удары

Глава государства заявил, что противнику не удастся решить задачу разобщения нашего общества.
Гоар Хачатурян 12-06-2026 17:20
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия будет наращивать удары по инфраструктуре противника. Об этом в ходе встречи с участниками специальной военной операции заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что удары будут такие, чтобы отбить желание атаковать наши гражданские объекты. Врагу не удастся решить задачу разобщения общества и нанесения ущерба в сфере экономики, добавил Путин.

«И это следующая задача - отвечать им как следует. И мы это делаем», - сказал он.

Российский лидер отметил, что старается быть в постоянном контакте с представителями разных родов войск на спецоперации - от рядовых бойцов до начальников самого высокого уровня. Он также сообщил, что группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек.

Верховный главнокомандующий объяснил, что в стране идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами. Министр обороны РФ Андрей Белоусов добавил, что в России производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью от 10 до 40 кг.

#Россия #Путин #Кремль #удары #СВО #гражданские объекты
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