Путин предупредил, что Россия будет наращивать удары

Россия будет наращивать удары по инфраструктуре противника. Об этом в ходе встречи с участниками специальной военной операции заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что удары будут такие, чтобы отбить желание атаковать наши гражданские объекты. Врагу не удастся решить задачу разобщения общества и нанесения ущерба в сфере экономики, добавил Путин.

«И это следующая задача - отвечать им как следует. И мы это делаем», - сказал он.

Российский лидер отметил, что старается быть в постоянном контакте с представителями разных родов войск на спецоперации - от рядовых бойцов до начальников самого высокого уровня. Он также сообщил, что группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек.

Верховный главнокомандующий объяснил, что в стране идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами. Министр обороны РФ Андрей Белоусов добавил, что в России производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью от 10 до 40 кг.