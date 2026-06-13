В Италии возмутились шуткой главы ФИФА о невыходе сборной на ЧМ

Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что будет лично говорить с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после его шутки о невыходе итальянской сборной на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает агентство Ansa.

«Поскольку расстояние между Италией и Мексикой велико, нам лучше поговорить по телефону, чтобы понять эту шутку. Мне интересно узнать его прямое мнение», - сказал Абоди.

Ранее Инфантино пошутил, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира третий раз подряд. Он заявил, что она бы могла отобраться в финальную часть, если бы участие в турнире принимало 64 команды. После этого глава ФИФА допустил возможность расширения до 208 сборных на мундиале.

Чемпионат мира по футболу в этом году проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На турнире выступают 48 сборных.

Напомним, сборная Канады стартовала с ничьей на домашнем чемпионате мира по футболу. Ее соперником была команда Боснии и Герцеговины.