МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Италии возмутились шуткой главы ФИФА о невыходе сборной на ЧМ

Джанни Инфантино пошутил, что сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира третий раз подряд.
Виктория Бокий 13-06-2026 13:06
© Фото: Tom Weller, dpa, Globallookpress

Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что будет лично говорить с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после его шутки о невыходе итальянской сборной на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает агентство Ansa.

«Поскольку расстояние между Италией и Мексикой велико, нам лучше поговорить по телефону, чтобы понять эту шутку. Мне интересно узнать его прямое мнение», - сказал Абоди.

Ранее Инфантино пошутил, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира третий раз подряд. Он заявил, что она бы могла отобраться в финальную часть, если бы участие в турнире принимало 64 команды. После этого глава ФИФА допустил возможность расширения до 208 сборных на мундиале.

Чемпионат мира по футболу в этом году проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На турнире выступают 48 сборных.

Напомним, сборная Канады стартовала с ничьей на домашнем чемпионате мира по футболу. Ее соперником была команда Боснии и Герцеговины.

#в стране и мире #Футбол #италия #Матч #чемпионат мира по футболу #сборная италии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 