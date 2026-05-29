Российские футболисты получили серебряные медали после поражения от Египта

Египетская сборная в рейтинге Международной федерации футбола занимает 29-е место, наши футболисты - на 36-м.
Сергей Дьячкин 29-05-2026 01:38
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Футболисты российской сборной получили серебряные медали по окончании товарищеского матча против команды Египта. Игра, состоявшаяся накануне, закончилась со счетом 0:1.

После окончания встречи на поле стадиона в Каире прошла церемония награждения игроков. Российские футболисты получили серебряные медали. Победителям достался трофей соревнования.

Египетская сборная в рейтинге Международной федерации футбола занимает 29-е место. Сборная России - на 36-й строчке. Сборная Египта будет принимать участие в чемпионате мира по футболу. Он пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Команда вошла в группу G. Ей будут противостоять футболисты из Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.

Российской сборной предстоят еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня наша команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе со «Звездой» объяснил, что вопрос о возвращении нашего футбола на международную арену может быть рассмотрен на конгрессе ФИФА, если президент федерации Джанни Инфантино будет последователен. Колосков пояснил, что решение о санкциях принимал Совет Международной федерации футбола, в него входят 37 человек. Колосков добавил, что, если президент футбольной федерации выступит на Совете с предложением о снятии санкции с российских спортсменов, его поддержат. По мнению почетного президента РФС, такая ситуация вполне реальна.

#Спорт #Египет #Футбол #Каир #медали #сборная России #товарищеский матч #Федерация футбола
