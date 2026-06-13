Путин заявил, что ВС РФ продвигаются по всем направлениям СВО

ВС РФ продвигаются по всем направлениям специальной военной операции и удерживают стратегическое преимущество. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии.

Глава государства добавил, что противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. ВСУ открыто наносят удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Но никакие удары ВСУ по РФ не помогут противнику, отметил президент.

«Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов», - сказал Путин.

Он сообщил, что в общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. В их числе школы, больницы и поликлиники, спортивные площадки, энергетическая и коммунальная инфраструктуры.

Накануне Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации. Верховный главнокомандующий в ходе встречи предупредил, что Россия будет наращивать удары по инфраструктуре противника.