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Путин заявил, что ВС РФ продвигаются по всем направлениям СВО

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что ВСУ не могут сдержать этот натиск и переходят к террористическим методам.
Гоар Хачатурян 13-06-2026 13:49
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

ВС РФ продвигаются по всем направлениям специальной военной операции и удерживают стратегическое преимущество. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии.

Глава государства добавил, что противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. ВСУ открыто наносят удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Но никакие удары ВСУ по РФ не помогут противнику, отметил президент.

«Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов», - сказал Путин.

Он сообщил, что в общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. В их числе школы, больницы и поликлиники, спортивные площадки, энергетическая и коммунальная инфраструктуры.

Накануне Владимир Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации. Верховный главнокомандующий в ходе встречи предупредил, что Россия будет наращивать удары по инфраструктуре противника.

#ВС РФ #Путин #Донбасс #спецоперация #Новороссия
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