Путин: никакие удары по России не помогут противнику

Никакие удары ВСУ по России не помогут противнику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что наша армия удерживает стратегическое преимущество в зоне проведения специальной военной операции. ВС РФ уверенно идут вперед.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед. Никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», - добавил Путин.

Глава государства обратил внимание, что российские войска продвигаются по всем направлениям СВО. Враг не может сдержать этот натиск, поэтому переходит к террористическим методам.

На встрече с участниками специальной военной операции президент России заявил, что враги России ничего не добьются. Он напомнил, что ряд стран после 2022 года специально вступили в НАТО, надеясь получить «часть пирога» в случае поражения РФ.