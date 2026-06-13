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Путин: никакие удары по России не помогут противнику

ВС РФ уверенно продвигаются по всем направлениям СВО.
Виктория Бокий 13-06-2026 13:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Никакие удары ВСУ по России не помогут противнику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что наша армия удерживает стратегическое преимущество в зоне проведения специальной военной операции. ВС РФ уверенно идут вперед.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед. Никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», - добавил Путин.  

Глава государства обратил внимание, что российские войска продвигаются по всем направлениям СВО. Враг не может сдержать этот натиск, поэтому переходит к террористическим методам. 

На встрече с участниками специальной военной операции президент России заявил, что враги России ничего не добьются. Он напомнил, что ряд стран после 2022 года специально вступили в НАТО, надеясь получить «часть пирога» в случае поражения РФ.

#Армия России #ВС РФ #Владимир Путин #СВО
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