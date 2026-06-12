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Путин не стал показывать жестом, чего добьются недруги России

Глава государства отметил, что в странах НАТО уже поняли, что победить Россию невозможно.
Сергей Дьячкин 12-06-2026 17:58
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин не стал отвечать жестом тем, кто желает поражения России, хотя этот жест достаточно известен. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками спецоперации в Кремле.

Президент России заявил, что ряд стран после 2022 года вступили в НАТО, надеясь получить «часть пирога» в случае поражения России. Тем не менее, добавил президент, страны альянса поняли, что нанести поражение нашей стране невозможно.

«Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они добьются. Ничего», - сказал глава государства.

Путин также рассказал, что необходимые решения для того, чтобы после завершения спецоперации военнослужащие нашли достойное место работы, приняты. Эти меры продолжают приниматься. Президент подчеркнул, что тем, кто хотел бы продолжить образование, должна быть предоставлена возможность это сделать.

Также Верховный главнокомандующий объяснил, что в стране идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами. Она идет хорошими темпами и с хорошим качеством, отметил президент. Создаваемая в РФ низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не уступает Starlink. 

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе встречи с участниками специальной военной операции в Кремле отметил, что в России производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью 10-40 кг. Глава ведомства отметил, что в этом году в войска будет поставлено около 20 тысяч тяжелых коптеров для доставки грузов. Линейка сильно увеличилась, добавил Белоусов.

#НАТО #Кремль #евросоюз #Владимир Путин #встреча #жест #коллективный запад
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