Путин: идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами

В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами. Об этом на встрече с военнослужащими в Кремле рассказал президент нашей страны Владимир Путин.

Работа идет хорошими темпами и с хорошим качеством, отметил президент. Создаваемая в РФ низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не уступает Starlink. Глава государства отметил, что первые подобные спутники появились еще в 2023 году. Эта работа продолжается. Существует частная структура, которая этим занимается.

«Успешно работает. Мы наращиваем эту группировку», - подчеркнул президент России.

Ранее глава государства отметил, что находится в регулярном контакте как с командующими группировок, так и с командирами различных подразделений - бригад, дивизий, армий, батальонов. Российский лидер подчеркнул, что с присутствующими военнослужащими хотел встретиться отдельно, поскольку участники специальной военной операции - напрямую занимаются защитой Родины, Отечества. День России - это их день, отметил президент.

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе встречи с участниками спецоперации в Кремле отметил, что в России производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью 10-40 кг. Глава ведомства отметил, что в этом году в войска будет поставлено около 20 тысяч тяжелых коптеров для доставки грузов. Линейка сильно увеличилась, добавил Белоусов.