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В Финляндии создадут подразделения по борьбе с дронами после атак ВСУ

Обучение на эти подразделения начнется только спустя несколько лет.
Анастасия Митина 12-06-2026 17:00
© Фото: Alexander PÃ, schel.image BROKER, Global look press

В Финляндии после атак украинских беспилотников создадут подразделения по борьбе с дронами в силах обороны страны. Об этом заявил инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен.

«В будущем в силах обороны будут созданы отдельные подразделения по борьбе с беспилотниками», - приводит издание Ruotuväki его слова.

Он подчеркнул, что они будут оснащены разнообразными средствами защиты. Обучение этими подразделениями начнутся только спустя несколько лет.

С марта этого года в Финляндии неоднократно обнаруживали беспилотники украинского происхождения. Как минимум три из них несли неразорвавшийся боеприпас.

Ранее Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о необходимости быть готовыми сбивать залетающие в воздушное пространство страны с территории Украины беспилотники. Украинские дроны уже ни раз нарушали воздушное пространство Финляндии, некоторые из них упали на территории страны. Хельсинки потребовали от Киева не повторять подобные ситуации.

#в стране и мире #пво #Финляндия #дроны
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