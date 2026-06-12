В Финляндии создадут подразделения по борьбе с дронами после атак ВСУ

В Финляндии после атак украинских беспилотников создадут подразделения по борьбе с дронами в силах обороны страны. Об этом заявил инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен.

«В будущем в силах обороны будут созданы отдельные подразделения по борьбе с беспилотниками», - приводит издание Ruotuväki его слова.

Он подчеркнул, что они будут оснащены разнообразными средствами защиты. Обучение этими подразделениями начнутся только спустя несколько лет.

С марта этого года в Финляндии неоднократно обнаруживали беспилотники украинского происхождения. Как минимум три из них несли неразорвавшийся боеприпас.

Ранее Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о необходимости быть готовыми сбивать залетающие в воздушное пространство страны с территории Украины беспилотники. Украинские дроны уже ни раз нарушали воздушное пространство Финляндии, некоторые из них упали на территории страны. Хельсинки потребовали от Киева не повторять подобные ситуации.