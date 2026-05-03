Премьер Финляндии назвал недопустимым нарушение границ дронами ВСУ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о недопустимости нарушения украинскими БПЛА финского воздушного пространства. Его слова привел телерадиовещатель Yle.

«Недопустимо, что воздушное пространство Финляндии нарушается, что дроны заходят в наше воздушное пространство», - цитирует Yle его слова.

С его слов, правительство располагает достоверной информацией о событиях ночью, когда финские пограничники выявили пролеты двух дронов над Финляндией. Они летели в сторону границы с Россией.

Орпо отметил, что «нарушение воздушного пространства всегда является серьезным делом». Финляндия хорошо подготовлена к мониторингу и защите своего воздушного пространства от атак БПЛА, заключил он.

Ранее стало известно, что в Финляндии недалеко от российских границ стартовали артиллерийские учения Northern Strike 26. Учения проводят на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо. Указанная территория располагается всего в 70 километрах от госграницы России.